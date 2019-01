Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol etmek amacıyla denetimlere titiz bir şekilde devam ettiklerinin altını çizdi.

Gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk derecesine göre ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimlerine tabi tuttuklarına dikkati çeken Pekcan, "Bakanlığımızın Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yaptığımız bu denetimler sonunda uygunsuz/güvensiz bulunan ürünleri ya imha ediyoruz ya geldiği ülkeye geri gönderiyoruz ya da kabul eden ülke olması halinde oraya sevkine izin veriyoruz" " değerlendirmelerinde bulundu.



"Vatandaşların sağlığını, güvenliğini ve parasını koruyoruz"

Pekcan, vatandaşların sağlığını, güvenliğini ve parasını, bu ürünlerden ve olumsuz etkilerinden koruduklarına işaret ederek, "Bu çerçevede geçen yıl oyuncaktan tıbbi cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine kadar 1,6 milyar ithal ürünü denetime aldık. Bunlardan yaklaşık 18 milyon ürünü güvensiz bularak ülkeye girişine izin vermedik. Bu ürünler arasında 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 milyon iş eldiveni, 230 bin çift ayakkabı, 3,4 milyon ampul ve 2 bin ton inşaat demiri de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca söz konusu ürünler arasında yaklaşık 1 milyon 350 bin adaptör /şarj cihazı, 800 bin duy, 360 bin armatür, avize, led gibi aydınlatma cihazının da olduğunu ifade eden Pekcan, bunların yanı sıra 200 bin fiş ve priz, 220 bin solunum maskesi, 160 bin saç kesme ve traş makinesi, 160 bin el feneri, 140 bin şırınga iğnesi, 72 bin hava veya yağ filtresi, 56 bin rulman, 46 bin set cerrahi dikiş ipliği gibi ürünlerin de standart ve kurallara aykırı olması nedeniyle uygunsuz bulunduğunu kaydetti.

Bakan Pekcan, geçen yıl 1,6 milyar ürünü denetlediklerine dikkati çekerek, bu yıl da hız kesmeden aynı ciddiyetle denetim faaliyetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Denetimlerin risk esaslı olması nedeniyle ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi bir performans geçmişi olan firmalar için denetim gereksiniminin azaldığına işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:

"Bir diğer ifadeyle ürünleri sürekli uygun çıkan firmalar daha az denetime düşüyor. Bu çerçevede denetimi sadece devletin sorumluluğundaki bir mesele olarak görmemek gerekir. İthalatçı firmalar başta olmak üzere tüm firmalarımızın yüksek bir tüketici güvenliği bilinciyle konuya hassasiyetle yaklaşması gerekiyor. Bu noktada devlet ve özel sektörün ortak bir anlayışta buluşması her iki taraf için de verimli sonuçlar doğuracaktır."