Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Limon ve elmaya ihracat denetimi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenleme ile “limon ve tatlı limonlar” ile “elma”, ihracı kayda bağlı ürünler arasına eklendi.

Bakanlık, söz konusu kararın gıda arz güvenliği ve piyasa dengesi açısından zorunlu hale geldiğini bildirdi. Açıklamada, yerli üretimle birlikte dış ticaret politikalarının da sürdürülebilir gıda arzının sağlanmasında önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

FİYAT HAREKETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ticaret Bakanlığımızca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirme ve incelemeler neticesinde, limon ve elmada fiyat hareketlerinin iç piyasa dengesini zorladığı ve bu nedenle yakından takip edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bahse konu durum, gıda arz güvenliğinin temini ve iç piyasa istikrarının korunması için dış ticaret politikası tedbirlerinin devreye alınmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda ‘limon ve tatlı limonlar’ ile ‘elma’, ihracatın yakından takibinin yapılabilmesi ve gerekli olması halinde tedbirlerin Bakanlığımızca derhal alınabilmesi amacıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamına alınmıştır.”

Bakanlık, geçmişte de zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi kritik ürünlerde benzer düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Açıklamada, “Alınan karar, iç piyasa istikrarının tahkim edilmesine, tüketici refahının korunmasına ve ihracatın sürdürülebilir biçimde yönetilmesine hizmet etmektedir” denildi.

Ayrıca, adil ticaret ve piyasa dengesine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ticaret Bakanlığımız, adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini, maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte, üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktadır.”

SPEKÜLASYON VE STOKÇULUĞA KARŞI KARARLI TUTUM

Bakanlık, piyasada spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle izin verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletildiği belirtilirken, mevzuatın öngördüğü yaptırımların tereddütsüz uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ihtiyaç halinde yalnızca ihracat düzenlemelerinin değil, ithalat politikalarının da devreye alınabileceği kaydedildi: “Bakanlığımız, gerekli görülen hallerde ihracat yönlü düzenlemelerin yanı sıra diğer bir dış ticaret politika aracı olan ithalat kapsamındaki enstrümanları da hedefe uygun biçimde devreye alabilecektir. Piyasa disiplinini zedeleyen girişimler karşısındaki tavrımız kararlı ve nettir.”