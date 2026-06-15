Ticaret Bakanlığı'ndan ikinci el araç piyasasında dev operasyon! Usulsüz satış yapanlara ceza

Bakanlık, kayıt dışı ticari faaliyetlerin azaltılması, haksız kazancın engellenmesi ve hane halkının mağdur edilmemesi amacıyla yürüttüğü denetimlerin bilançosunu açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, kuralları hiçe sayarak yetki belgesiz araç ticareti yapan usulsüz satıcılara milyonlarca liralık ceza yağdı.

GİZLİ GALERİCİLİK YAPAN 176 KİŞİ VE KURUMA "ACI REÇETE"

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el araç ticaretiyle uğraşan işletmelerin bakanlıktan resmi yetki belgesi almasının zorunlu olduğunu hatırlatan yetkililer, bugüne kadar şartları karşılayan 84 bin 804 işletmeye yetki belgesi düzenlendiğini aktardı.

Ancak kurallara uymayan, siber ilan sitelerinde ve sahada gizli galerici gibi çalışan usulsüz satıcılar müfettişlerin radarından kaçamadı. Son dönemde tamamlanan inceleme dalgasıyla, yönetmelik kurallarına aykırı şekilde yetki belgesi olmadan ticari kazanç amacıyla araç alım satımı yaptığı saptanan tam 176 gerçek ve tüzel kişi tek tek deşifre edilerek tescillendi.

MİNİMUM 400 BİN TL: CEZA MİKTARI 1,4 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bakanlık müfettişleri tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda kesilen idari yaptırımlar, piyasaya gözdağı niteliğinde oldu. Yetki belgesiz araç satışı yaptığı belirlenen her bir kişi ve kuruma, ihlalin büyüklüğüne ve sıklığına göre 400 bin 680 TL ile 1 milyon 402 bin 380 TL arasında değişen fahiş idari para cezaları uygulandı. Yakın zamanı kapsayan bu son operasyonel hamleyle birlikte, 176 usulsüz satıcıya tek kalemde kesilen toplam idari para cezası tutarı 102 milyon TL'yi buldu.

TOPLAM BİLANÇO DUDAK UÇUKLATTI: CEZALAR 305 MİLYON LİRAYI AŞTI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, merdiven altı ticaret yapanlara yönelik cezai işlemlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu güncel veriler paylaşıldı:

"Bakanlığımızca yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2026 yılında uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı geçti. Bu alanda bugüne kadar uygulanan toplam idari para cezası tutarı ise 305 milyon liraya ulaşmıştır. Motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz devam edecek."