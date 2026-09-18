Ticaret Bakanlığı'ndan Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesi

Fındık üretiminin ve ticaretinin kalbi sayılan Ordu ve Giresun'da piyasa hareketleri artık daha yakından takip edilecek. Ticaret Bakanlığı, iki ildeki ticaret borsalarında işleyişi mercek altına almak için müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

İNCELEME HANGİ BORSALARI KAPSIYOR?

Bakanlık müfettişleri, fındık piyasasındaki işlemler ile piyasa koşullarını yerinde incelemek üzere göreve başladı. Denetimin kapsamı yalnızca il merkezleriyle sınırlı değil; Ordu ve Giresun'un yanı sıra Ünye ve Fatsa Ticaret Borsaları da inceleme kapsamına alındı.

Bakanlık bu adımı, fındık piyasasında birkaç temel amaca hizmet edecek şekilde tasarladığını açıkladı. Üreticinin hakkının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanabilir olması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicinin ürüne makul fiyatlarla ulaşabilmesi, denetimin gerekçeleri arasında sayıldı.

DENETİM VE İNCELEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik başlatılan denetim ve inceleme sürecinin halen sürdüğü bildirildi. Çalışmalar tamamlandığında ortaya çıkacak tablo, sürecin seyrini belirleyecek.

İncelemeler sonucunda piyasa dengesini bozucu, serbest rekabeti zedeleyici ya da tüketicinin ürüne ulaşmasını engelleyici bir faaliyete rastlanması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında denetim faaliyetlerinin arkasındaki amacı bir kez daha hatırlattı. Üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı biçimde işlemesi ile serbest rekabet ortamının sürdürülmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu doğrultuda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.