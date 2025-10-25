Ticaret Bakanlığı’ndan yeni düzenleme! Etiketlerde indirim öncesi fiyat yazılacak, restoranlar fiziki liste verecek

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle artık etiketlerde indirimden önceki fiyat da yer alacak. Restoran, kafe ve pastanelerde karekodun yanı sıra isteyen müşteriye fiziki fiyat listesi verilmesi zorunlu olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre, etiketlerde indirimden önceki fiyatın yazılması zorunlu hale geldi. Ayrıca restoran, kafe ve pastanelerde karekod uygulamasının yanında, isteyen müşterilere fiziki fiyat listesi verilmesi de zorunlu olacak.

Sabah’ta yer alan habere göre; bakanlık, fiyat etiketi düzenlemesi sonrasında esnafların sürece uyumu için yapılması gereken adımları detaylı biçimde açıkladı.

Yeni düzenlemeye göre, ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılacak ve hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek.

Ürün satışında plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi ağırlığı önemsiz ambalajların dışında kalan kutu, plastik kap veya tetra paketlerde daranın mutlaka düşürülmesi gerektiği de esnafa hatırlatıldı.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yerlerde fiyat listelerinin tüketiciye sunulmasında yaşanan zorlukların giderilmesi amacıyla karekod uygulamasına geçildiği belirtildi.
Ayrıca, fiyat listelerinin masalarda veya işyerinin giriş kapısında bulunması uygulamasının sürdüğü vurgulandı.

Yeni kurala göre, masalarda tercihen karekod ile fiyat listeleri gösterilebilecek, ancak müşteri talep ederse basılı fiyat listesinin de verilmesi zorunlu olacak.

Hem eski hem yeni fiyat etiketlerde belirtilecek
