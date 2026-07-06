Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketler ve fırınlar için dev yönetmelik taslağı!

Uygulamada elde edilen deneyimler ile sektör temsilcilerinden gelen talep ve öneriler doğrultusunda hazırlanan köklü yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte tedarik zincirinin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin korunması, kadın emeğinin desteklenmesi ve temel gıda maddesi olan ekmeğin vatandaşa daha uygun fiyatlarla ulaştırılması hedefleniyor.

YÖNETMELİĞİN ADI VE KAPSAMI DEĞİŞİYOR

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri çok daha sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlayan bakanlık, ilk olarak mevcut mevzuatın çerçevesini genişletiyor.

Bu doğrultuda, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olan mevcut isim, "Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik" olarak değiştirilecek. Tereddütleri ve hukuki boşlukları ortadan kaldırmak amacıyla "üretici" ve "tedarikçi" kavramları yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına doğrudan eklenecek. Ayrıca "üretici", "tedarikçi" ve "otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü" tanımları piyasa gerçeklerine göre yeniden revize edilecek.

ZİNCİR MARKET RAFINDA KADIN EMEĞİNE POZİTİF AYRIMCILIK

Bakanlığın hazırladığı taslakta en dikkat çeken maddelerden biri yerel ekonomiyi ve kadın girişimcileri desteklemeye yönelik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının "Kooperatifler Yılı" ilan edilmesi hasebiyle, zincir marketlerin raf düzenlemelerinde yeni bir zorunluluk hayata geçirilecek. Yeni dönemde, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin ürettiği yöresel ürünlere zincir market raflarında öncelik tanınacak. Bu sayede kadın emeği doğrudan desteklenerek kadınların ekonomik hayata katılımı artırılacak.

KOBİ'LER İÇİN ÖZEL DİJİTAL EKRAN VE EKMEKTE FİYAT DÜZENLEMESİ

Ticari faaliyetlerde özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) hakkını korumak ve ödeme sürelerinin daha hızlı, kesin şekilde belirlenmesini sağlamak adına dijital bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde, işletmelerin KOBİ statüsünün hızlıca doğrulanabileceği bir sorgulama ekranı oluşturulacak. Bu sayede büyük perakendeciler karşısında KOBİ'lerin hak kayıplarının önüne geçilecek.

Tüketicileri en çok yakından ilgilendiren bir diğer kritik başlık ise sofraların vazgeçilmezi ekmek oldu. Taslak doğrultusunda, vatandaşların ekmeğe çok daha uygun ve makul fiyatlarla ulaşabilmesini teminen, kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ölçekli ekmek fırınlarına yönelik yeni kriterler ve düzenlemeler yürürlüğe konulacak.