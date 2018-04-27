Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşını Türk ihracatçıları fırsata çevirmek istiyor. Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Hayrettin Uçak ilk kez Ulusal Kanal'a konuştu. "Çin'in Amerika'dan tarım ürünü almama hamlesiyle Çin'e büyük bir pazar kurmayı düşünüyoruz." dedi.

Türk ihracatçılar yüzünü Doğu Asya'ya çevirdi. Efe Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği'nin hedefinde Asya Pasifik pazarı var.Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği'nin yeni başkanı Hayrettin Uçak ilk röportajını Ulusal Kanal'a verdi. Uçak, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşından faydalanmak istediklerini söyledi.Ege Bölgesi'nin özelikle de İzmir'in "Kuşak ve Yol İnisiyatifi"nde önemli artıları var. İzmir 21. yüzyıl İpek Yolu projesinin en batısında kara, deniz ve demir yollarıyla öne çıkıyor. Ege'nin yaş meyve ve sebze ihracatçıları da "kuşak yol"un içinde yer almak istiyor.Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatları Birliği'nin hedefi 2017 yılındaki 180 milyon dolar ihracatı yüzde 30 arttırmak. Mamul grubundaki hedef ise 570 milyon doların üzerine çıkmak.