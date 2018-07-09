ABD’nin başlattığı ticaret savaşına karşı Avrupa ve Asya birleşiyor. Uzmanlar ise doğudan batıya uzanan bu blokta, Türkiye’nin köprü görevi göreceğini söylüyor. Ayrıca uzmanlar, ABD’nin uygulamaya koyduğu ek vergilerle başlayan savaşta, zararlı çıkanın yine Amerika oolacağı görüşünde…

ABD’nin uygulamaya koyduğu ek vergiler ile başlayan ticaret savaşları sürüyor.



ABD’nin tüm dünyaya karşı başlattığı ticaret savaşına karşı Avrupa ve Asya birleşiyor.



Çinli yöneticiler Avrupa ülkelerine ABD’ye karşı birlikte hareket etmeyi önerirken Avrupa ülkelerinden gelen sinyaller ise olumlu.



Uzmanlar ise Avrupa-Asya dayanışmasında Türkiye’nin önemli rolü olduğuna dikkat çekiyor.



Ticaretteki küresel savaştan Amerika’nın zararlı çıkacağını belirten uzmanlar Türkiye’nin bu durumu fırsata çevirmesi gerektiği görüşünde.



Peki doğudan batıya uzanan bu birliğin Amerika için sonuçları neler olacak?



HABER: HASRET KAYA

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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