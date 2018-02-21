Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 300 koyun projesine ilişkin başvurular için internet sitesi üzerinden başvurular başladı. TİGEM tarafından "Üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında başvurular alınmaya başlamıştır" denildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından 300 koyun, asgari ücret ve sigorta başvurusuna dair şartların neler olduğu belirlendiği açıklandı. Binlerce kişinin merak içinde takip ettiği 300 koyun başvurularını TİGEM tarafından yapılacak. Yoğunluk sebebiyle TİGEM'in internet sitesinde girişte sıkıntılar yaşanıyor

Köyüne dönene 300 koyun, sigorta ve asgari ücret projesine başvurular başladı.



Başvuruların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yapılacağı belirtildi.



300 koyun projesine nasıl başvurulacağını araştıran vatandaşlara bugün yeni bir bilgi daha aldı.



Başvurular sonrasında hak kazananların, veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerinin de ücretsiz yapılacağı ilan edildi.



TİGEM 300 KOYUN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Köyüne dönene 300 koyun + sigorta + asgari ücret projesinden yararlanmak şartların başında şunlar var:



"– Üretim yapacağı yerin mera alanı,

– Kaba yem üretebilirliği,

– Hayvan varlığı,

– Cinsiyet ve yaşı (Genç çiftçi olması önemlidir),

– Hayvan barınağına sahip olması,

– Halen hayvancılıkla uğraşıyor olması gibi kriterler göz önüne alınıp değerlendirilecektir."



TİGEM SİTESİ YOĞUNLAŞTI



Projeye başvuruların başlandığının açıklanmasının ardından TİGEM'in internet sitesine girişler yoğunlaştı. Sitenin açılması yavaşlarken, ağırlık sonrası başvuruların durdurulup durdurulmayacağı ise merak konusu.



300 KOYUN BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



Aşağıdaki link üzerinden köyüne dönene 300 koyun başvurusu yapmak için gereken ekrana ulaşabilirsiniz.



300 KOYUN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz üretim Bakanlığıyız. Esas amacımız insanlarımızın doğduğu yerde doymasını, huzurlu yaşamasını sağlamaktır. Bunun için Birlikte Üretim Modeli ve Sözleşmeli Aile İşletmeciliği Projelerini yakın zamanda hayata geçiriyoruz. Tarım topraklarımızı korumak, geliştirmek ve topraktan alabileceğimiz en yüksek verimi almak milli görevimizdir. Bu yolda çiftçimizden aldığımız güçle bugün de Kızılcahamam'da İl Müdürlerimiz ve Bürokratlarımızla çalışarak güne başlıyoruz. Günümüz hayırlı ve huzurlu olsun. Bakanlık olarak yapmış olduğumuz yasal düzenlemeler, ortaya koyduğumuz projeler, verdiğimiz destekler ve teşvikleri çalışma arkadaşlarımız sayesinde sahaya yansıtabiliyoruz.Bu amaçla 7 gün 24 saat el birliğiyle durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba Genişletilmiş Bakanlık Koordinasyon Toplantısı açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘TÜRK TARIMINI KALKINDIRMADAN TÜRKİYE'yi KALKINDIRAMAYIZ’ sözünü hatırlatarak “Bu bizim sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösterir.' dedi" açıklaması yapıldı.



TİGEM'DEN AÇIKLAMA



TİGEM tarafından "Üretici şartlarında sözleşmeli küçükbaş hayvancılık projesi kapsamında başvurular alınmaya başlamıştır" denildi.



TİGEM NEDİR?



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye'de tarım ve tarıma dayalı sanayiinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacı ile 8 Haziran 1984 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak kuruldu.



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