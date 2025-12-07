TİGEM’in hayvan satış ihalesi ne zaman? 1200 küçükbaş için detaylar açıklandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 1200 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 1200 baş reforme erkek kuzu, canlı ağırlıkları üzerinden 5 parti halinde pazarlık usulüyle satılacak.

İhale, 18 Aralık saat 11.00’de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek. İlanda, muhammen bedel toplamının 10 milyon 925 bin 200 lira, geçici teminat toplamının ise 546 bin 260 lira olarak belirlendiği bildirildi.

Konuya ilişkin şartnameye TİGEM’in internet adresi www.tigem.gov.tr üzerinden ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabileceği açıklandı.