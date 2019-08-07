TMO fındık alımı ne zaman başlayacak? Ödemeler ne zaman

Toprak Mahsulleri Ofisi Kurban Bayramı'ndan sonraki hafta fındık alımına başlayacak. Ödemeler ilk 15 gün içinde yapılacak.

Üreticinin merakla beklediği fındık alım tarihi açıklandı.Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımına Kurban Bayramı'ndan hemen sonra başlayacak. Giresun'da yer alan lisanslı depoda da alım yapılacak.Fındık alım noktalarında hareketlilik sürerken TMO, ödemeleri ilk 15 gün içinde yapmayı planlıyor.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, "Hasat döneminden önce fındık fiyatı belli oldu. Piyasada başka aktörler fiyatı speküle edemeden fiyatı açıkladık" dedi.Giresun fındığı için alım fiyatının kilogram başına 17 lira, levant fındığının alım fiyatının ise 16,5 lira olduğu daha önce açıklanmıştı."Kalite esasları dikkate alınsın" diyen Güldal, üreticileri randevu sistemi konusunda uyardı.Çünkü TMO randevu sistemi ile alım yapacak. Üretici sıra beklememek için önceden randevu almak zorunda.