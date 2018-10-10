FETÖ'den alınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Boydak Holding'in cirosu 7,3 Milyar Lira'ya ulaştı. Holdingin üçüncü çeyrek rakamları bugün düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıda konuşan fon başkanı Muhiddin Gülal, "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı"na değindi, destek mesajı verdi.

FETÖ'den alınıp Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Boydak Holding'in 3. çeyrek rakamları bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da katıldı.



"Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" diyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, holdingin 2018'in ilk 9 ayındaki ekonomik performansını, hedef ve stratejilerini açıkladı.



Muhiddin Gülal toplantıda, Hazine Ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan enflasyonla mücadele kampanyasına TMSF adına destek mesajı verdi.



Boydak Holding'in kampanyaya vereceği desteğin detaylarını ise holdingin Yönetim Kurulu üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin anlattı.



Ertekin'e gündemdeki kredi meselesini de sorduk.



Ertekin, Türkiye Bankalar Birliği'nin 15 Milyon Lira altındaki kredi borçlarında yapılandırma ve kredi fazilerinde yüzde 10 indirim kararlarına değindi.



ulusal.com.tr



