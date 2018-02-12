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TMSF'den 'zaman aşımı' uyarısı

TMSF, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibi olanlarla ilgili zaman aşımı uyarısında bulundu. Hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 15'ine kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

TMSF'den 'zaman aşımı' uyarısı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve  alacaklar" ile "Müflis TYT Bank AŞ zaman aşımına uğrayan hesaplar"a ilişkin  duyuru yayımladı.
 
Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince; bankalar nezdindeki  mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi,  işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde  aranmayanlar zaman aşımına tabi olacak.
 
Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin  8'inci maddesi gereğince zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve  alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet  sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin   internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği  http://www.tbb.org.tr/tr ,Türkiye  Katılım Bankaları Birliği  http://www.tkbb.org.tr) mayıs ayının sonuna kadar  yayınlanacak.
 
Bu kapsamda, 2007 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait  listeler "http://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu"  bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı  sonuna kadar sorgulanabilecek.
 
Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem  yapmak için haziran ayının 15'ine kadar ilgili banka şubeleri veya genel  müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.  Bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar  zaman aşımına uğraması nedeniyle Fona gelir kaydedilecek.
 
Öte yandan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun "Zamanaşımı" başlıklı  62'nci maddesinin "Bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve  alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı  tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrayan her türlü  mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine  ulaşılamaması halinde, yapılacak ilanı müteakiben Fona gelir kaydedilir." hükmü  uyarınca İflas İdaresinin aldığı 24 Ocak 2018 tarih ve 2473 sayılı kararına  istinaden hazırlanan Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış  Ticaret Bankası AŞ'ye  ait hak ve alacaklar listesi TMSF'nin internet sitesinde yayımlandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tmsf #Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu #Bankacılık Kanunu
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