Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İbrahim Çağlar'a rahmet diledi. Hisarcıklıoğlu, Çağlar'ın, İTO Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdüğünü, TOBB'un çalışmalarına önemli katkı sunduğunu ifade etti.



Öztürk Oran'a "hayırlı olsun" ziyareti için İTO'ya geldiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, Oran'ın İTO Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunacağını, İTO'nun kendileri için önemli olduğunu ve emin ellerde bulunmasından dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.



İTO Başkanı Oran da TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayrağı rahmetli başkanımızın bıraktığı yerden alıp ileriye nasıl ulaştırabiliriz, Türk ekonomisine nasıl katkı yapabiliriz hesabıyla göreve başladık. Eminim ki sizlerin de desteğiyle çok güzel işler yapacağız. Bu ülkede bir sent ihracat yapana, bir tuğla koyana her zaman saygı duyduğumuz gibi, duymaya devam edeceğiz.



İstanbul, Türkiye için, dünya için önemli... Sizler de bize destek olduğunuz sürece burada sizleri mutlu edecek işler yapacağımıza söz veriyoruz. Yapacağımız her iş üyemizin menfaatine... Çünkü onlar verdikleri aidattan her zaman hesap sorarlar. Aidatlar onlar için çok kıymetli. Biz de üyenin menfaatine ne varsa 24 saat hazırız."



Konuşmaların ardından ziyaret basına kapalı olarak devam etti.