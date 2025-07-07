TOBB Nefes Kredisi başlıyor! Kobiler 2,5 milyon TL'ye kadar kredi alabilecek
KOBİ'lere can suyu olacak Nefes Kredisi yeniden devrede. TOBB tarafından hayata geçirilen kredi programında başvurular 8-9 Temmuz'da başlayacak. Krediler 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli olacak. İşte anlaşmalı bankalar ve detaylar…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulaması, 2025 yılında yeniden başlatılıyor.
KOBİ’lere uygun faiz oranlarıyla finansman desteği sağlanması hedefleniyor. Başvurular, 8-9 Temmuz tarihleri arasında anlaşmalı banka şubelerinden yapılabilecek.
Nefes Kredisi kapsamında, TOBB’a bağlı oda ve borsa üyeleri başvuru yapabilecek. Her işletme, en fazla 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredilerin yüzde 80’ine Kredi Garanti Fonu (KGF) kefil olacak.
NTV'ye göre, krediler, 6 ay geri ödemesiz dönemle başlayacak ve azami 36 ay vadeli olarak sunulacak. Bu yapılandırma, işletmelere rahat bir ödeme planı sunmayı amaçlıyor.
ANLAŞMALI BANKALAR BELLİ OLDU
Krediyi sağlayacak bankalar şunlar olacak:
Ziraat Bankası
Halkbank
Vakıfbank
Akbank
Yapı Kredi
Denizbank
Ziraat Katılım
FAİZ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 yılına ait Nefes Kredisi faiz oranı henüz açıklanmadı. Faiz oranlarının, başvuruların başladığı gün ilan edilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere, 2021’de uygulanan Nefes Kredisi’nde yıllık brüt faiz oranı yüzde 17,50 olarak belirlenmişti.