Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla da Tofaş'a yeni bir üretim rekoru kırdırdı

Türkiye'de iki yıldır üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla da Tofaş'a yeni bir üretim rekoru kırdırdı. Şirket, geçen yıl 384 bin adetle bir kez daha Türkiye otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek üretim rakamına erişti.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin üçüncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2017 yılını başarılı bir performans ile kapattı.

İki yıldır üst üste Türkiye pazarının en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla da Tofaş'a yen i bir üretim rekoru kırdırdı. Şirket, geçen yıl 384 bin adetle bir kez daha Türkiye otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek üretim rakamını elde etti.

Tofaş'ın 2017 yılı cirosu ise 2016'ya oranla yüzde 23 artış göstererek 17,5 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 271 bin adet araçla 3,25 milyar dolar ihracat geliri elde eden şirketin net karı da yüzde 32'lik artışla 1 milyar 283 milyon liraya yükseldi.

Tofaş, 2017 yılında yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı.



"2017'de de üretimde liderliğimizi devam ettirdik"

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Tofaş'ın, Egea ailesinin tüm modellerinin devreye girmesiyle, 2016'da sektör tarihinin rekor üretim ve ihracat adetlerine ulaştığını hatırlattı.

Eroldu, 1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldıkları Egea projesinin iç piyasa ve ihracatta gösterdiği başarılı performansla, 2017 boyunca da üretimde liderliklerini devam ettirdiklerini belirterek, "Yeni yıla bir kez daha sektör lideri olarak girdik. Yarattığımız dış ticaret fazlası ve istihdamla ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 2016'ya oranla yüzde 23 artışla 17,5 milyar lira ciro elde eden Tofaş'ın 2017 yılı net karının da yüzde 32 yükselerek 1 milyar 283 milyon lira olarak gerçekleştiği bilgisini veren Eroldu, şirketin 2017 yılı FAVÖK marjının bir önceki yıla oranla 1,9 puan artarak yüzde 11,5, FAVÖK'ünün de yüzde 46,5 artışla 2 milyar lira olduğunu kaydetti.



"Egea'nın performansı pazar payımızı artırdı"

Cengiz Eroldu, Tofaş'ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla iç pazarda yaklaşık 123 bin adet satış gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye otomotiv pazarında 2017'de görülen yüzde 3'lük daralmaya rağmen Tofaş çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimizi yüzde 12,7 artırma başarısı gösterdik. Pazar payımızın bu artışında Fiat Egea modellerinin dikkati çeken performansı önemli rol oynuyor. Pazara sunduğumuzdan bu yana büyük ilgi gören Egea model ailemiz bir önceki yılın ardından 2017'de de Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olarak bizleri gururlandırdı. Sadece Egea'nın otomobil pazarındaki payı yüzde 6,6'ya ulaştı."



Tofaş CEO'su Eroldu, Türkiye otomotiv pazarının 950 bin-1 milyon bandına oturduğunu memnuniyetle gözlemlediklerini, pazarın yeni yılda da benzer bir hacmi koruyacağını öngördüklerini aktardı.

Tofaş olarak performanslarını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Eroldu, başarılarının sürdürülebilirliği için 2018 yılında da Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağına yatırımlarını devam ettireceklerini bildirdi.