Ford Otosan ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası'nın yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Ford Otosan ve Tofaş Türk Otomobil Fabrikası KAP'a yaptıkları ayrı açıklamalarla, üyesi oldukları MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Ford Otosan'ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için 2 Şubat 2018 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alındığı, MESS tarafından da lokavt kararı alındığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği MESS tarafından şirketimize bildirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'da aynı konuya ilişkin bilgilendirme yaptı.



Şirketin KAP açıklaması ise şu şekilde:

"Şirketimizin üyesi olduğu MESS ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için 12.02.2018 tarihinde uygulanmak üzere grev kararı alındığı, MESS tarafından da lokavt kararı alındığı ve grev uygulamalarına göre belirlenecek lokavt başlama tarihinin sonradan bildirileceği MESS tarafından şirketimize bildirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır."