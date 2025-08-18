TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek? İşte tarih ve şartlar hakkında son gelişmeler
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklar sürüyor. Başvurular henüz başlamadı ancak şartlar ve süreç hakkında detaylar gündemde. İşte merak edilenler...
TOKİ 250 BİN KONUT SON DURUMU MERAK EDİLİYOR
Başvurular ne zaman başlıyor, şartlar neler?
TOKİ tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlar, gençler, emekliler ve ilk kez konut sahibi olacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Uygun ödeme koşulları ve geniş başvuru kitlesiyle dikkat çeken proje, sosyal konut sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiye umut oluyor.
TOKİ 2025 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Tarih ve şartlarla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yılki sosyal konut projesinde gençlere özel kontenjanlar ayrılacağını duyurdu. Aynı zamanda emeklilere ve engelli vatandaşlara da öncelik tanınacağı ifade edildi.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarih ve şartlar açıklandı mı?
TOKİ 250 bin konut başvuru 2025 e-Devlet ekranı henüz açılmadı. Proje başvuruları yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşa açılacak ve aranan koşullar proje ile birlikte duyurulacak.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Gençlere, emeklilere ve engellilere kontenjan verilecek
Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir proje olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum şöyle yanıt verdi:
“Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız, yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız.”
18 YAŞINI DOLDURANLAR BAŞVURABİLECEK
Bakan Kurum gençlere seslendi
“18 yaşını doldurmuş gençlerimiz, sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz.”
1,5 MİLYON SOSYAL KONUT TAMAMLANDI
Yeni konutlar yolda
“Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz.”
KONUTLAR EN ÇOK HANGİ İLLERE YAPILACAK?
128 bin konut büyükşehirlerde
İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378’i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.
İSTANBUL'A KAÇ KONUT DÜŞÜYOR?
İstanbul’un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416 konut yapılacak.
ANKARA’DA HANGİ İLÇELER VAR?
Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde toplam 13 bin 646 konut yapılacak.
İZMİR'DE HANGİ İLÇELERE KONUT GELİYOR?
11 bin 325 konut planlanıyor
İzmir’in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
ANTALYA’YA 6 BİN 799 KONUT
Antalya’nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799 konut inşa edilecek.
DİĞER İLLERDEKİ KONUT SAYILARI
İhale kapsamına alınan iller ve konut sayıları şöyle:
Aydın: Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik – 682 konut
Balıkesir: Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma – 2.339 konut
Bursa: Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel – 6.305 konut
Denizli: Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas – 2.300 konut
Erzurum: Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur – 1.349 konut
Eskişehir: Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi – 2.394 konut
Kayseri: Merkez, Akkışla, İncesu, Özvatan, Yahyalı – 2.711 konut
Kocaeli: Dilovası – 1.150 konut
Konya: Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim – 5.300 konut
Manisa: Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler – 3.334 konut
Mardin: Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe – 1.476 konut
Mersin: Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar – 5.040 konut
Muğla: Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum – 1.915 konut
Ordu: Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye – 2.003 konut
Sakarya: Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek – 2.678 konut
Samsun: Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza – 3.318 konut
Trabzon: Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray – 1.989 konut
Van: Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye – 1.900 konut