TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek? İşte tarih ve şartlar hakkında son gelişmeler

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA



Gençlere, emeklilere ve engellilere kontenjan verilecek



Bir öğrencinin gençleri ev sahibi yapmaya yönelik yeni bir proje olup olmadığı yönündeki sorusuna Bakan Kurum şöyle yanıt verdi:



“Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız, yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız.”