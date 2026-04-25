İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin ardından ismi çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL'lik ücretin iadesine odaklandı. İade süreci, kura tarihinden itibaren beş iş günü sonra başlıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve ne zaman alınır? 5 bin TL ücret iade ekranı
TOKİ’nin İstanbul konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadesine odaklandı. Başvuru sürecinde yatırılan 5 bin TL’nin geri alınmasına ilişkin detaylar belli oldu.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN ALINIR?

Başvuru ücretleri, işlemin yapıldığı banka aracılığıyla farklı yöntemlerle iade ediliyor:

Banka şubeleri üzerinden başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine gidilerek iade talep edilebiliyor.

Mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden birçok banka iade işlemini dijital ortamda da sunuyor.

ATM’ler aracılığıyla bazı bankalarda kartsız işlemler menüsünden iade alınabiliyor.

Online iade ekranları ile özellikle Halkbank gibi bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için özel iade sayfaları oluşturuyor.

TOKİ İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

İade işlemi yalnızca başvuru sahibine ait IBAN numarasına yapılabiliyor. Başka bir kişiye ait hesaplara ödeme gerçekleştirilmiyor.

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL, herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

En güncel bilgilere başvuru yapılan bankaların resmi kanalları ile TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ulaşılması öneriliyor.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedikİran Dışişleri Bakanı Erakçi: ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedikDünya
toki iade
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
'ABD'nin diplomaside ciddi olduğunu görmedik'
Kushner ve Witkoff'un Pakistan ziyareti iptal edildi
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Şanlıurfa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
Tüm okullara kamera sistemi kurulacak
Türkiye genelinde 'aranan şahıslar' operasyonu
Formula 1, 2027'de Türkiye'ye dönüyor!
Aydın'da zehir tacirlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
Meteoroloji 36 ili uyardı! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak Meteoroloji 36 ili uyardı! Yarın gök gürültülü sağanak etkili olacak
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Avrupa devleri Rams Park'a geliyor Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Avrupa devleri Rams Park'a geliyor
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
A101 25 Nisan - 1 Mayıs 2026 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı: İşte indirimli ürünler... A101 25 Nisan - 1 Mayıs 2026 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı: İşte indirimli ürünler...