TOKİ başvuru parası iadesi nasıl ve ne zaman alınır? 5 bin TL ücret iade ekranı

TOKİ’nin İstanbul konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından, hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretlerinin iadesine odaklandı. Başvuru sürecinde yatırılan 5 bin TL’nin geri alınmasına ilişkin detaylar belli oldu.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kura sonucunda konut hakkı kazanamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN ALINIR?

Başvuru ücretleri, işlemin yapıldığı banka aracılığıyla farklı yöntemlerle iade ediliyor:

Banka şubeleri üzerinden başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine gidilerek iade talep edilebiliyor.

Mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden birçok banka iade işlemini dijital ortamda da sunuyor.

ATM’ler aracılığıyla bazı bankalarda kartsız işlemler menüsünden iade alınabiliyor.

Online iade ekranları ile özellikle Halkbank gibi bankalar, TOKİ başvuru ücretleri için özel iade sayfaları oluşturuyor.

TOKİ İADESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

İade işlemi yalnızca başvuru sahibine ait IBAN numarasına yapılabiliyor. Başka bir kişiye ait hesaplara ödeme gerçekleştirilmiyor.

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL, herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

En güncel bilgilere başvuru yapılan bankaların resmi kanalları ile TOKİ’nin internet sitesi üzerinden ulaşılması öneriliyor.