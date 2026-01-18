TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 asil ve yedek liste belli oldu mu?

TOKİ’nin 500 bin konut projesi kapsamında Erzurum’da gerçekleştirilen kura çekimi tamamlandı. Binlerce adayın merakla beklediği asil ve yedek listelere ilişkin sorgulama ekranı gündeme geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 asil ve yedek liste belli oldu mu?
Yayınlanma: Güncellenme:

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzurum ili için kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından binlerce konut için hak sahipleri belirlendi.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar, asil ve yedek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kura sonuçları SMS ya da basılı belge yoluyla bildirilmeyecek.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Erzurum kura sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabiliyor:

e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile
talep.toki.gov.tr adresi üzerinden
TOKİ’nin resmi kura sonuçları sayfası üzerinden

Kura sonuçlarında adayların başvuru numarası, ad-soyad bilgisi ve asil/yedek durumu yer alıyor. PDF formatındaki listelerin ise kura sonrası kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.

ERZURUM’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Erzurum genelinde toplam 4 bin 905 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım şu şekilde:

Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerine toplam 3 bin 500 konut ayrıldı.

Diğer ilçelerde yapılacak konut sayıları ise şöyle:

Aşkale: 200
Çat: 69
Hınıs: 200
Horasan: 100
İspir: 100
Karayazı: 100
Karaçoban: 50
Köprüköy: 50
Narman: 50
Olur: 50
Oltu: 100
Pasinler: 100
Şenkaya: 50
Uzundere: 50
Tekman: 56
Tortum: 80

BAŞVURU BEDELİ İADESİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ kura çekimi sonucunda asil ya da yedek listede yer almayan adaylar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’lik bedeli geri alabilecek.

Başvuru ücretleri:

Kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde
Başvuru yapılan banka şubelerinden
Kimlik ibrazı ile iade edilecek

TOKİ ERZURUM KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Erzurum kura sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar,
talep.toki.gov.tr adresi üzerinden il seçimi yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Malatya TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? talep.toki.gov.tr Sonuç SorgulamaMalatya TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? talep.toki.gov.tr Sonuç SorgulamaGündem
toki erzurum
Günün Manşetleri
İran’da öldürüldü demişlerdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birlik Vakfı'nın 40. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu
17 firari Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor
Türkiye'de sendikalaşma oranları açıklandı
Türk 'baron'a Kolombiya'da şok baskın!
SDG Halep’in doğusundan çekiliyor
Kürtçe ulusal dil oldu
Deyr Hafir’de operasyon başladı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Çok Okunanlar
Kıskanmak 17 bölüm tek parça full izle Kıskanmak 17 bölüm tek parça full izle
TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı?
Hurda teşviki ne zaman çıkacak? 2026 son durum ne? Hurda teşviki ne zaman çıkacak? 2026 son durum ne?
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak