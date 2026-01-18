TOKİ Erzurum kura sonucu sorgulama ekranı açıldı mı? 2026 asil ve yedek liste belli oldu mu?

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzurum ili için kura çekimi 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından binlerce konut için hak sahipleri belirlendi.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar, asil ve yedek sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. TOKİ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kura sonuçları SMS ya da basılı belge yoluyla bildirilmeyecek.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Erzurum kura sonuçları şu kanallar üzerinden sorgulanabiliyor:

e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile

talep.toki.gov.tr adresi üzerinden

TOKİ’nin resmi kura sonuçları sayfası üzerinden

Kura sonuçlarında adayların başvuru numarası, ad-soyad bilgisi ve asil/yedek durumu yer alıyor. PDF formatındaki listelerin ise kura sonrası kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.

ERZURUM’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ tarafından Erzurum genelinde toplam 4 bin 905 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım şu şekilde:

Aziziye, Yakutiye ve Palandöken ilçelerine toplam 3 bin 500 konut ayrıldı.

Diğer ilçelerde yapılacak konut sayıları ise şöyle:

Aşkale: 200

Çat: 69

Hınıs: 200

Horasan: 100

İspir: 100

Karayazı: 100

Karaçoban: 50

Köprüköy: 50

Narman: 50

Olur: 50

Oltu: 100

Pasinler: 100

Şenkaya: 50

Uzundere: 50

Tekman: 56

Tortum: 80

BAŞVURU BEDELİ İADESİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ kura çekimi sonucunda asil ya da yedek listede yer almayan adaylar, başvuru sırasında yatırdıkları 5 bin TL’lik bedeli geri alabilecek.

Başvuru ücretleri:

Kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde

Başvuru yapılan banka şubelerinden

Kimlik ibrazı ile iade edilecek

TOKİ ERZURUM KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ Erzurum kura sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar,

talep.toki.gov.tr adresi üzerinden il seçimi yaparak sonuçlarını sorgulayabiliyor.