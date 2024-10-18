TOKİ indirim kampanyasında son gün

Yüzde 25 indirim kampanyasından tüm borcunu kapatamayacak olanlar da faydalanabilecek. Borcun tamamını ödeyemeyen vatandaşlar, en az borç bakiyesinin yüzde 25'ini peşin olarak ödemek koşuluyla kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecekler.

Son Başvuru Günü Bugün

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç ödemelerinde yüzde 25 indirimden faydalanmak mümkün olmayacak.

Kampanyadan Yararlanma Şartları

İndirim kampanyasına dahil olan projelerde yer alan konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihinde, borç kapatma işleminin yapıldığı aya ait taksit ödemelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Ayrıca, geriye dönük taksit ya da emlak vergisi borcu olmamalı.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar ise indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyaya katılmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalar aracılığıyla konut kredisi de kullanabilecekler.