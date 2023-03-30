TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı

İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı 50 bin sosyal konut için kura çekimde 16 Mart'ta Tuzla'da başlamıştı.Bugün yapılan çekilişle TOKİ'nin Tuzla'da 20 bin 920 konut sahibini buldu.

TOKİ'nin internet sitesinde canlı yayınlanan kura çekiminde bugün 746 yedek ismin de belirlenmesiyle Tuzla ilçesindeki TOKİ konutları için kura çekimi sona erdi.