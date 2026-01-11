TOKİ kura takvimi 12-18 Ocak: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? (TAM LİSTE)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sürecinin sürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, bu hafta 7 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve “Yüzyılın Konut Projesi” olarak adlandırılan çalışmada kura sürecinin ilk iki haftası tamamlandı. 29 Aralık’ta başlayan çekimler, bugün Tunceli’de yapılan kura ile birlikte toplam 16 ilde sona erdi.

Bu kapsamda Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli’de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

BU HAFTA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLLER

Açıklanan kura takvimine göre 12–18 Ocak haftasında çekimler şu illerde yapılacak:

12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane’de 940, Bayburt’ta 723 konut için kura çekimi yapılacak.

15 Ocak Perşembe günü Artvin’de 1.020, Rize’de 2.042 konutun hak sahipleri belirlenecek.

17 Ocak Cumartesi günü Erzurum’da 4.905, Malatya’da 9.659 konut için kura yapılacak.

18 Ocak Pazar günü ise Erzincan’da 1.760 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bu çekimlerle birlikte, söz konusu hafta içerisinde toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri netleşmiş olacak.