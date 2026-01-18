TOKİ kura takvimi 18-23 Ocak 2026: Bu hafta hangi illerde kura çekilecek? (TAM LİSTE)

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında birçok ilde kura çekimleri tamamlandı.

TOKİ tarafından yayımlanan resmi takvime göre kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı ve 27 Şubat’a kadar sürecek. İlk kura çekimi Adıyaman’da yapılırken, bugün ise Erzincan’da kura çekimi gerçekleştiriliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ İLLERDE YAPILDI?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 23 ilin kura çekimi tamamlandı. Hak sahipleri, kendi illerine ait sonuçları TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.

Kura çekimleri tamamlanan illerde asil ve yedek listeler ilan edilirken, sonuçlar il bazlı olarak duyuruluyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan “kura sonuçları” ekranı üzerinden sonuçlara ulaşabiliyor.

Sorgulama işlemi için:

– TOKİ’nin resmi sitesi ziyaret ediliyor

– Harita üzerinden ilgili il seçiliyor

– Asil ve yedek listeler görüntülenebiliyor

Not: Kırmızı renkle işaretlenen illerde kura sonuçları aktif olarak sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA TAKVİMİ 18-23 OCAK 2026

TOKİ tarafından paylaşılan güncel kura takvimine göre:

21 Ocak 2026 Çarşamba: Trabzon

23 Ocak 2026 Cuma: Kastamonu

23 Ocak 2026 Cuma: Sivas

Kura çekim saatleri TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura çekim tarihleri henüz açıklanmadı. Büyükşehirlerde yapılacak kura çekimleri, TOKİ’nin ilerleyen günlerde duyuracağı resmi takvimle netleşecek.

TOKİ KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre:

Deprem bölgesindeki konutların teslimi 2026 yılı içerisinde,

Diğer illerdeki konutların teslimi ise Mart 2027 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri, sözleşme süreci ve ödeme planlarına ilişkin bilgilendirilecek.