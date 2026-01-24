TOKİ 26 Ocak–1 Şubat kura takvimi açıklandı: Hangi ilde kura ne zaman?
TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. 26 Ocak–1 Şubat haftasında Ordu, Giresun, Sinop, Bartın, Aksaray başta olmak üzere birçok ilde kura çekimi yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir için de tarihler netleşti.
TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, şartları sağlayan 5 milyondan fazla kişi kura hakkı kazandı.
Kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
26 OCAK – 1 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Bu hafta kura çekimi yapılacak iller ve tarihler şöyle:
26 Ocak: Osmaniye
27 Ocak: Kilis
28 Ocak: Sinop
30 Ocak: Ordu – Aksaray
31 Ocak: Bartın
25 Ocak: Giresun
Bu illerdeki kura sonuçları aynı gün içerisinde e-Devlet ve talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.
BÜYÜK ŞEHİRLERİN KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu illerde kura tarihleri şu şekilde açıklandı:
Bursa: 11 Şubat
Balıkesir – Eskişehir: 13 Şubat
Kocaeli: 20 Şubat
İzmir: 6 Mart
İstanbul: 9–12 Mart
Ankara için kura tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura sonuçları:
e-Devlet
talep.toki.gov.tr
TOKİ resmi internet sitesi
üzerinden ilan ediliyor.
Sonuçlar isim listesi şeklinde açıklanıyor. SMS veya telefonla bilgilendirme yapılmıyor.