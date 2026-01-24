TOKİ 26 Ocak–1 Şubat kura takvimi açıklandı: Hangi ilde kura ne zaman?

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, şartları sağlayan 5 milyondan fazla kişi kura hakkı kazandı.

Kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

26 OCAK – 1 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Bu hafta kura çekimi yapılacak iller ve tarihler şöyle:

26 Ocak: Osmaniye

27 Ocak: Kilis

28 Ocak: Sinop

30 Ocak: Ordu – Aksaray

31 Ocak: Bartın

25 Ocak: Giresun

Bu illerdeki kura sonuçları aynı gün içerisinde e-Devlet ve talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu illerde kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

Bursa: 11 Şubat

Balıkesir – Eskişehir: 13 Şubat

Kocaeli: 20 Şubat

İzmir: 6 Mart

İstanbul: 9–12 Mart

Ankara için kura tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura sonuçları:

e-Devlet

talep.toki.gov.tr

TOKİ resmi internet sitesi

üzerinden ilan ediliyor.

Sonuçlar isim listesi şeklinde açıklanıyor. SMS veya telefonla bilgilendirme yapılmıyor.