TOKİ 26 Ocak–1 Şubat kura takvimi açıklandı: Hangi ilde kura ne zaman?

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. 26 Ocak–1 Şubat haftasında Ordu, Giresun, Sinop, Bartın, Aksaray başta olmak üzere birçok ilde kura çekimi yapılacak. İstanbul, Ankara ve İzmir için de tarihler netleşti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ 26 Ocak–1 Şubat kura takvimi açıklandı: Hangi ilde kura ne zaman?
Yayınlanma: Güncellenme:

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, şartları sağlayan 5 milyondan fazla kişi kura hakkı kazandı.

Kura çekimleri noter huzurunda yapılıyor ve TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

26 OCAK – 1 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ

Bu hafta kura çekimi yapılacak iller ve tarihler şöyle:

26 Ocak: Osmaniye
27 Ocak: Kilis
28 Ocak: Sinop
30 Ocak: Ordu – Aksaray
31 Ocak: Bartın
25 Ocak: Giresun

Bu illerdeki kura sonuçları aynı gün içerisinde e-Devlet ve talep.toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.

BÜYÜK ŞEHİRLERİN KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Başvuru yoğunluğunun en fazla olduğu illerde kura tarihleri şu şekilde açıklandı:

Bursa: 11 Şubat
Balıkesir – Eskişehir: 13 Şubat
Kocaeli: 20 Şubat
İzmir: 6 Mart
İstanbul: 9–12 Mart

Ankara için kura tarihinin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura sonuçları:

e-Devlet
talep.toki.gov.tr
TOKİ resmi internet sitesi
üzerinden ilan ediliyor.

Sonuçlar isim listesi şeklinde açıklanıyor. SMS veya telefonla bilgilendirme yapılmıyor.

Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
toki toki kura
Günün Manşetleri
SDG’ye verilen süre 15 gün daha uzatıldı
Bir teğmenin daha ihraç kararı iptal edildi
İmamoğlu Süleymancılara nasıl alan açtı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ekonomide 3 kritik gelişme!
Türk mühendislerin imzasıyla o hat resmen açılıyor
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi çökertildi
“Terörsüz Türkiye gayretiyle taban tabana zıt”
Deniz Demirtaş görevine iade edildi
İşte İmralı tutanaklarının tam metni...
Çok Okunanlar
Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Yarın elektrik kesintisi 7 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor Meteoroloji 16 kentimizi uyardı: Pazar günü şiddetli yağış geliyor
Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi Hangi banka daha çok veriyor? İşte 750.000 TL'nin 32 günlük net getirisi
Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı! Gram altın 7 bin TL'yi gördü: İslam Memiş'ten korkutan uyarı!
Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı Naci Görür Sındırgı depremlerini yorumladı