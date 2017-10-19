TOKİ ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından 'Mahalle' teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve iştirak şirketi Emlak Konut GYO tarafından "Mahalle" teması ile düzenlenen 7 İklim 7 Bölge Ulusal Mimari Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.



TOKİ'nin İstanbul’daki hizmet binasında düzenlenen törene TOKİ Başkanı Ergün Turan, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, belediye başkanları, jüri üyeleri, ödül sahipleri, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri katıldı.



TOKİ Başkanı Turan, törende yaptığı konuşmada, bu tür yarışmaları mimarlık-mühendislik ve yapı kültürünün gelişmesini sağlayan ve daha yaratıcı çözümler aramaya yönelten bileşenlerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Çünkü projelere ve onun oluşum sürecine bu yarışmalar farklı bir anlam yüklüyor. Ülkemizde de 1867’lerde başlayan bu tür yarışmalar birçok eserin ve kentsel planın doğmasına neden oldu. Aslında dünyada bu yarışmalar daha eski dönemlere de dayanıyor." diye konuştu.



Yarışmaların, mimar ve mühendislere kendini ifade edebilme imkanı tanıdığını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Bu tür yarışmaların güçlü rollerinden biri de karar ve politika üretenler ile planlamacıları, tasarımcıları, araştırmacıları, öğrencileri yani tüm paydaşları hatta meslekten olmayanları da yanına alarak kamusal bir destek oluşturması. TOKİ ve Emlak Konut olarak 2014 yılında 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Mimari Proje Yarışması başarıya ulaşmış önemli bir adım."

Turan, büyük bir emeğin ve gayretin ürünü olarak gördükleri bu projelerin değerlendirilerek, hem TOKİ hem de ülkenin mimarlık birikimine katkı sağlar duruma gelindiğini dile getirerek, "İnşası süratle devam eden bu projeler yakında şehirlerimizde örnek projeler olarak hayata geçmiş olacaktır. TOKİ olarak kentlerimizin geleceğini yakından ilgilendiren bu mesleki fikir paylaşımlarını her daim destekleyeceğiz." bilgisini verdi.



Ödül alan projeler inşa edilecek

123 projenin değerlendirildiği yarışmada, 35 eser ödül almaya hak kazandı.

Her bölgeye ayrı ayrı verilen ödüllerde, 1'inci 125 bin TL, 2'nci 100 bin TL, 3'üncü 75 bin TL ve mansiyon sahipleri 35 bin TL ödül aldı. Ödül almaya hak kazanan projeler, kendi bölgelerinde inşa edilecek.

Yarışmacıların disiplinlerarası bir planlama ile katıldıkları yarışmada, ekiplerde en az bir mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarı bulunması şartı arandı. Mimarlık öğrencileri ise yarışmaya yardımcı olarak katılabildi.