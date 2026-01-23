TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura sonuçları PDF

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura saatine, sonuçların açıklanacağı platformlara ve ilçe dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura sonuçları PDF
Yayınlanma:

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede asil ve yedek listeler kura sonrası açıklanacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, isimlerini TOKİ’nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.
Çekiliş, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura sonuçları;

TOKİ’nin resmi internet sitesi
e-Devlet sistemi
TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları
üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebilecek.

SİVAS’TA KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE DAĞILIMI AÇIKLANDI

TOKİ’nin Sivas genelinde inşa edeceği toplam konut sayısı 3 bin 904 olarak açıklandı. İlçe bazlı dağılım ise şu şekilde:

Sivas Merkez: 2.500
Suşehri: 200
Gemerek: 161
Gürün: 150
Zara: 119
Altınyayla: 100
Divriği: 110
Doğanşar: 100
Yıldızeli: 100
Ulaş: 94
İmranlı: 94
Kangal: 63
Şarkışla: 63
Koyulhisar: 50

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandıDEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandıGündem
toki Sivas
Günün Manşetleri
İBB kreşi için adli süreç başladı
Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü
Rezervlerde tarihi rekor kırıldı!
Ziraat Bankası, Basketbol Türkiye Kupası’nın isim sponsoru oldu
Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
Esnaf için 100 milyon liralık finansman sağlanacak
Nusaybin'deki bayrak saldırısının failleri belirlendi
Tüketici güven endeksinde ocak ayı rakamları belli oldu
Bedelli askerlik yerleri belli oldu
Çok Okunanlar
Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu
TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı?
Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı Yarın sabah elektrikler gidecek: Kesinti programı açıklandı
Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor! Cuma günü 37 şehrimize kuvvetli yağış geliyor!
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?