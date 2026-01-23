TOKİ Sivas kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Sivas kura sonuçları PDF
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta yapılacak konutlar için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura saatine, sonuçların açıklanacağı platformlara ve ilçe dağılımına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta inşa edilecek konutların hak sahipleri bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Binlerce vatandaşın başvurduğu projede asil ve yedek listeler kura sonrası açıklanacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, isimlerini TOKİ’nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00’te yapılacak.
Çekiliş, Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde noter gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri kamuoyuyla paylaşılacak.
TOKİ SİVAS KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura sonuçları;
TOKİ’nin resmi internet sitesi
e-Devlet sistemi
TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları
üzerinden erişime açılacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını kontrol edebilecek.
SİVAS’TA KAÇ KONUT YAPILACAK? İLÇE DAĞILIMI AÇIKLANDI
TOKİ’nin Sivas genelinde inşa edeceği toplam konut sayısı 3 bin 904 olarak açıklandı. İlçe bazlı dağılım ise şu şekilde:
Sivas Merkez: 2.500
Suşehri: 200
Gemerek: 161
Gürün: 150
Zara: 119
Altınyayla: 100
Divriği: 110
Doğanşar: 100
Yıldızeli: 100
Ulaş: 94
İmranlı: 94
Kangal: 63
Şarkışla: 63
Koyulhisar: 50