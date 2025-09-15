TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor: Başvuru şartları ve son tarih açıklandı

TOKİ, borcunu peşin kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. 22 Eylül–17 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılabilecek kampanyada kısmi ödeme imkânı da bulunuyor

📌 TOKİ'DEN %25 İNDİRİM


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ve iş yeri alıcıları için yeni bir kampanya açıkladı.


Geri ödemeleri devam eden projelerde, borcunu peşin kapatan hak sahipleri yüzde 25 indirim avantajından yararlanabilecek.

📌 BORCUNU KAPATANA İNDİRİM FIRSATI

Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.


Bu fırsat, borcunu tamamen kapatıp mülkiyetini hemen almak isteyen vatandaşları kapsıyor.

📌 SON BAŞVURU TARİHİ

Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, 22 Eylül–17 Ekim 2025 tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecek.


17 Ekim sonrasında yapılacak borç kapatmalarında yüzde 25 indirimden faydalanmak mümkün olmayacak.

📌 KISMİ ÖDEME İLE İNDİRİM

Borcun tamamını kapatamayacak olan vatandaşlar da bu kampanyadan faydalanabilecek.


Borcun yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödemelerde, indirim hakkı kısmi olarak geçerli olacak.

📌 BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İndirimden faydalanmak için öncelikle başvuru tarihinde o aya ait taksitlerin ödenmiş olması gerekiyor.


Ayrıca geriye dönük taksit borcu veya emlak vergisi borcu bulunan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.

📌 HANGİ PROJELER KAPSAMINDA?

Kampanya, 2024 Haziran ayı sonuna kadar satışı yapılmış ve geri ödemesi başlamış olan konut ve iş yerlerini kapsıyor.


Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan faydalanamayacak

📌 KREDİ KULLANMA İMKANI

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanmış projelerde, borcunu kapatmak isteyen hak sahipleri aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Böylece indirimden yararlanmak için kredi seçeneği de mümkün olacak.

📌 BAŞVURU BELGELERİ

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen hak sahipleri, bankaya giderken iki belge götürmek zorunda olacak:

– Site yönetiminden alınacak borcu yoktur belgesi
– Belediyeden alınacak emlak beyan değeri belgesi

📌 BAKAN KURUM AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımıyla kampanyayı duyurdu.

Kurum, vatandaşların hem borç yükünü hafifletecek hem de tapularını daha hızlı alabilecekleri bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

