TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor
TOKİ, Bolu Yeniçağa’da uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sundu. Aylık 15 bin TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunan projeye başvurular 28 Nisan’da başlayacak, kura çekimi ise 9 Mayıs’ta yapılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yer alan projede 2+1 ve 3+1 tipinde toplam 12 konut satışa çıkarıldı.
Uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla dikkat çeken projeye başvurular, 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.
Ekonomim'e göre, projede yer alan dairelerin taksitleri, ödeme planlarına göre aylık yaklaşık 15 bin TL olarak belirlendi. Satışa sunulan 12 daireden 11’i 2+1, 1’i ise 3+1 tipinde olacak.
Bu dairelere sahip olmak isteyenlerin başvuru sırasında 10.000 TL ödeme yapması gerekiyor.
KURA ÇEKİMİ 9 MAYIS'TA, CANLI YAYIN TOKİ YOUTUBE'DA
Başvuru sayısının konut sayısını aşması durumunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Kura sonucunda asil hak sahipleri 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek.
BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNDEN ALINACAK
Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinden yapılabilecek. Temerküz şube ise Ziraat Bankası Yeniçağa/Bolu Şubesi olarak belirlendi. Adayların dikkat etmesi gereken önemli başvuru şartları da bulunuyor.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması
Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
Bolu il nüfusuna kayıtlı olmak ya da en az 1 yıldır Bolu’da ikamet ediyor olmak
Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek