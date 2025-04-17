TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor

TOKİ, Bolu Yeniçağa’da uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 daireleri satışa sundu. Aylık 15 bin TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunan projeye başvurular 28 Nisan’da başlayacak, kura çekimi ise 9 Mayıs’ta yapılacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yer alan projede 2+1 ve 3+1 tipinde toplam 12 konut satışa çıkarıldı.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 2

Uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla dikkat çeken projeye başvurular, 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında kabul edilecek.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 3

Ekonomim'e göre, projede yer alan dairelerin taksitleri, ödeme planlarına göre aylık yaklaşık 15 bin TL olarak belirlendi. Satışa sunulan 12 daireden 11’i 2+1, 1’i ise 3+1 tipinde olacak. 

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 4

Bu dairelere sahip olmak isteyenlerin başvuru sırasında 10.000 TL ödeme yapması gerekiyor.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 5

KURA ÇEKİMİ 9 MAYIS'TA, CANLI YAYIN TOKİ YOUTUBE'DA

Başvuru sayısının konut sayısını aşması durumunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek ve TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 6

Kura sonucunda asil hak sahipleri 20-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 7

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNDEN ALINACAK

Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın tüm şubelerinden yapılabilecek. Temerküz şube ise Ziraat Bankası Yeniçağa/Bolu Şubesi olarak belirlendi. Adayların dikkat etmesi gereken önemli başvuru şartları da bulunuyor.

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 8

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvurmak isteyenlerin aşağıdaki kriterleri taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocukları adına kayıtlı bir konutunun bulunmaması

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TOKİ'den ayda 15 bin TL taksitle ev sahibi olma fırsatı! Başvurular başlıyor - Resim: 9

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
Bolu il nüfusuna kayıtlı olmak ya da en az 1 yıldır Bolu’da ikamet ediyor olmak
Her hane adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek

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