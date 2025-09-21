TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor! İşte tüm detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını yarın başlatıyor. Kampanyadan borcunu tamamen kapatamayanlar da kısmi olarak faydalanabilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin duyurduğu kampanya kapsamında, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri alıcıları borçlarını peşin kapatmaları halinde yüzde 25 indirim hakkı kazanacak.
Borcunun tamamını kapatamayacak olanlar da kampanyadan yararlanabilecek. Bunun için borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödeyenlere de aynı oranda indirim uygulanacak.
KİMLER KAMPANYADAN YARARLANABİLECEK?
İndirimden yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihinde o aya ait taksitlerini ödemiş olması gerekiyor.
Ayrıca geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcu bulunanlar kampanyadan faydalanamayacak.
Kampanya, 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar satışı gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlayan konut ve iş yerlerini kapsayacak.
Ancak taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar indirimden yararlanamayacak.
BANKALARDAN KONUT KREDİSİ DE KULLANILABİLECEK
Peşin ödeme yapacak olanlar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
Kat mülkiyeti oluşan projelerde site yönetiminden “borcu yoktur” belgesi ve ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekecek.
BAŞVURULAR 17 EKİM’E KADAR
TOKİ’nin indirim kampanyası yarından itibaren başlayacak ve 17 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında yüzde 25 indirim uygulanmayacak.