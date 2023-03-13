Toplu İş Sözleşmesinde bu tarihe dikkat: İşçilere yeni zam
700 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlıyor. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini isterken, işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları belirlenmiş olacak.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde işçilerin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal ve mali hakları karara bağlanacak.
GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlaması dolayısıyla Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Görüşmede, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da yer aldı. Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.
SENDİKALAR TEKLİF HAZIRLIYOR
Görüşmeler öncesinde sendikalar zam oranı tekliflerini hazırlıyor. Bu konuda son aşamaya gelen sendikaların özellikle enflasyon oranlarına uygun zam oranları isteyeceği öğrenildi.
İşçi tarafının ayrıca memurlara yapılan yüzde 30'luk refah payı uygulamasının kendileri için de geçerli sayılması konusunu masaya getireceği belirtiliyor.