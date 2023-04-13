Toplu iş sözleşmesinde mutabakat sağlandı: Yılda 4 defa ikramiye verilecek
Kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde son haftalara girilirken, toplu sözleşme ikramiyesi için mutabakat sağlandı. Buna göre, işçiler de memurlar gibi ocak, nisan, temmuz ve ekim ayları olmak üzere yılda 4 defa toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.
Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde işçi ve işveren tarafı tekliflerini sundu. İşvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) teklifi, 11 bin 500 lira düzeyinde oldu. Görüşmelerde, toplu sözleşme ikramiyesi için de mutabakat sağlandı. Sürecin 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş, Hak-İş heyetleriyle yaptığı toplantının ardından bu hafta yeni bir süreç başladı. Pazarlıklarda belirli noktaya gelen taraflar müzakereler kapsamında kalan maddeleri görüşmek için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta yeniden bir araya geliyor.
Sürecin 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı devam ederken, TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 lira düzeyinde bulunuyor.
BELEDİYE İŞÇİLERİNE DE İLAVE TEDİYE
Taban ücret ve yüzdelik zam konusundaki pazarlığın nisan ayı bitmeden tamamlanması planlanıyor.
Ayrıca, belediye ve il özel idare şirketlerindekiler de dâhil tüm kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) talep ediliyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu yıl için ilave tediyeler en düşük 2 bin 168 lira en yüksek de 8 bin 233 lira olarak veriliyor.