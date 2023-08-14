Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu: memur ve emekli zammı detayları

2024-2025 yıllarına yönelik yaklaşık 3.7 milyon memur ve 2.7 milyon emekliyi etkileyecek; 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşları gibi desteklerden faydalanan vatandaşı da ilgilendiren zamlar hakkında hükümetten açıklama geldi!

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu: memur ve emekli zammı detayları
Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu: memur ve emekli zammı detayları
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Son dakika gelişmelerine göre, toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümetin memur ve emekli zammı teklifi açıklandı. 2024-2025 yıllarına yönelik yaklaşık 3.7 milyon memur ve 2.7 milyon emeklinin sosyal ve mali haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım maaşları gibi desteklerden faydalanan vatandaşları da ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2 yıl boyunca geçerli olacak memur zammı teklifini açıkladı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu: memur ve emekli zammı detayları

 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI DETAYLARI

Zam Teklifi Detayları

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre:

2024 yılı için ilk 6 ayda %14, ikinci 6 ayda %9 zam teklif edildi.
2025 yılı için ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 zam teklif edildi.
Böylece, enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personelinin toplamda %42'ye varan bir artışla karşılaşması öngörüldü. 2024 yılının ikinci yarısındaki zam ile birlikte kümülatif artışın %54'ü aşması bekleniyor

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