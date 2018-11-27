Toprak Mahsulleri Ofisi, tüketiciye perakende satacağı yeşil mercimek ve nohut fiyatlarını açıkladı. Ancak 81 ilin çoğunda satış noktası yok. O nedenle tüketici özel sektör fiyatlarına mahkum.

Toprak Mahsulleri ofisi, perakende satacağı yeşil mercimek ve nohut fiyatlarını açıkladı. TMO satış noktalarında yeşil mercimeğin kilosu 4 lira 25 kuruş, nohutun kilosu ise kalibresine göre 4 lira ile 6 buçuk lira arasında satılacak.



Kurumun açıklamasında, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında nihai tüketicinin de uygun koşullarda bu ürünlere ulaşımını sağlamak amacıyla ülke geneline yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende nohut ve yeşil mercimek satışlarına başlandı." denildi. Ancak bu satış noktaları ülke geneline o kadar da yayılmış görünmüyor.



Ofsin satış noktaları yalnızca 31 il ve ilçe ile sınırlı. Yani 81 ilin çoğunda tüketicilerin TMO ürünlerini alması imkansız. Hal böyle olunca, Türkiye'nin büyük bölümünde vatandaşlar nohut ve mercimeği özel sektörden almaya mecbur.



TMO satış noktalarının olmadığı illerde ise fiyatlar ateş pahası. Örneğin tarım üretimi denince ilk akla gelen illerden olan Aydın'da bile yeşil mercimek fiyatı 8-9 liradan, nohut fiyatı ise 10 liradan başlıyor.



Ayrıca ithal ürünler kuru bakliyat sektörüne de hakim. Türkiye, Meksika'dan bile nohut ithal ediyor. Örneğin Meksika nohutu büyüklüğüne göre 10 liradan başlıyor, 14 liraya kadar alıcı buluyor. Ofis satış noktalarının olmadığı illerde fiyatlar biraz olsun düşecek mi bilinmez. Ofisin tüketiciyi korumak adına neden 81 ilde satış noktası yok, o da ayrı merak konusu.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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