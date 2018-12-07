TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde belirtilen süre içerisinde tutarları ödemeyen mükelleflerin, bu ödemeleri 2019 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapmaları şartıyla yeniden yapılandırmadan yararlandırılmaya devam etmeleri hükmü eklendi.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi



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