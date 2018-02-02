Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretilen av tüfeklerinin yüzde 80'i, başta ABD olmak üzere 50 ülkeye satılıyor.

Toros Dağları'nın eteğinde yer alan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde üretilen 40 bin av tüfeğinin yüzde 80'i, başta ABD olmak üzere 50 ülkeye ihraç ediliyor.

Daha önce belde olan 2 bin 711 nüfuslu mahallede, 1962 yılında kurulan kooperatif sayesinde av tüfeği üretiliyor.



Yıllarca küçük atölyelerde gerçekleştirilen üretim, bugün 400 ortağı ve 200 çalışanı olan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi çatısı altında devam ediyor.

Mahallede üretilen av tüfekleri, ABD'den Fransa'ya, İskandinav ülkelerinden Ortadoğu ve Güney Amerika'ya 50 ülkeye gönderiliyor.

Kooperatifin üretim müdürü Enis Hakan Akkaş, AA muhabirine, kooperatif bünyesinde faaliyet gösteren Huğlu Silah Fabrikası'nın av tüfeği imalatı ile son yıllarda sektörde öncü marka haline geldiğini söyledi.



Mahallede üretimin 1914 yılına dayandığını belirten Akkaş, "1914'te Mustafa Çavuş'la başlayan hikayemiz iyi okunduğunda, gerçekten burada yaşayan halkımızın el sanatları konusunda çok iyi bir beceriye sahip olduğu görülecektir. Halkımızın el becerisi iyi niyetle birleşince birçok projedeki başarı ve imalatımız en kaliteli şekliyle ortaya çıkmaktadır. Elektriğin bile 1971 yılı sonunda geldiğini düşünürsek Konya'ya 120 kilometre mesafede olan, Toroslar'ın eteğindeki yerleşim merkezimizde 50 ülkeye ihracat yapmak gerçekten önemli bir başarıdır." diye konuştu.



Üretimlerinin en önemli özelliğinin, el işçiliği ile yapılması olduğunu vurgulayan Akkaş, "Tüfeğimize adeta nakış gibi işlenen değişik motiflerdeki gravürler, birçok firma bu konuda makineleşmeye dönmesine rağmen fabrikamızda çalışan ustalarımız tarafından hala büyük bir titizlikle ve özenle el işçiliği ile işlenmektedir.” dedi.



Ar-Ge'ye ağırlık verildi

Akkaş, 2017 yılını Ar-Ge yılı olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yılda yaklaşık 40 bin av tüfeği üretiyoruz. 2018 yılında bu miktarı yüzde 50 artırmayı planlıyoruz. Ürün yelpazemizde yer alan süperpoze, çifte kırma, tek kırma, pompalı ve yarı otomatik yivsiz av tüfeklerini ABD başta olmak üzere dünyanın 50 farklı ülkesine ihraç ediyoruz. Av tüfeği pazarında ABD’de bilinen bir markayız. İhracatımızın önemli bir bölümünü bu ülkeye gerçekleştiriyoruz."