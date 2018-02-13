Toyota'nın yarış takımı "Toyota Gazoo" Racing 2018'de, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 8 yıl aradan sonra yeniden takvime giren Marmaris Rallisi'nde yarışacak

Toyota'nın yarış takımı "Toyota Gazoo" Racing 2018'de, Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 8 yıl aradan sonra yeniden takvime giren Marmaris Rallisi’nde yarışacak.



Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, WRC'de son olarak 2010 yılında yer alan Türkiye, uzun bir aradan sonra yeniden organizasyona ev sahipliği yapacak.



Toyota Gazoo Racing WRC takımında mücadele eden Jari-Matti Latvala ve Ott Tanak'ın yarışacağı Marmaris Rallisi, 13 yarıştan oluşan WRC 2018 sezonunun 10'uncu ayağı olarak 13-16 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirilecek.



Toyota, rallinin yanı sıra birçok farklı alanda da yarışmaya devam ediyor. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) ve Nurburgring 24 Saat Yarışları'nda yer alan ve motor sporları dünyasında yılın transferini gerçekleştirerek kadrosuna Fernando Alonso'yu da katan Toyota, şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.



Kullanıcıların kendi otomobillerine olan tutkularını ve sürüş keyiflerini artırmak adına çeşitli girişimlerle onları yarışmaya da davet eden şirket, bu amaçla Toyota Gazoo Racing müşterilerin de katılabileceği ve keyif alabileceği motor sporları organizasyonları düzenliyor. Bunlar arasında Toyota Gazoo Racing 86/BRZ Yarışları, Toyota Gazoo Racing Netz Cup Vitz Yarışları, Toyota Gazoo Racing Rally Şampiyonası ve çeşitli pist aktiviteleri yer alıyor.