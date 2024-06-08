Trafik sigortasında temmuz ayı prim artış oranı belli oldu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası prim artış oranı açıklandı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

Prim artış oranı haziran ayında yüzde 3,25, mayıs ayında yüzde 3 olarak uygulanmıştı.

Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.