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Trakya'da doğalgaz mı bulundu?

Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına devam ederken, Trakya'dan da yeni bir haber geldi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. Bu arada ikincnci sondaj gemisi de bu ay Akdeniz'de faaliyete başlayacak.

Trakya'da doğalgaz mı bulundu?

Türkiye enerji sektöründeki çalışmalarını hızlandırdı.  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

Dönmez, Trakya'da yeni bir doğalgaz keşfinde bulunduklarını söyledi.

Dönmez, "Trakya’da küçük bir keşfimiz de oldu doğalgazla ilgili. Çok büyük miktarlı değil tabii. Pazartesi günü yerinde ekipleri, sahayı incelemeye de gideceğiz. Oradan da teknik ayrıntıları vatandaşlarımızla paylaşacağız." dedi.

Akdeniz'de de sondaj faaliyetleri devam ediyor. İkici sondaj gemisi bu ay Akdeniz'de olacak.

Dönmez, "Fatih gemisinin sondajları devam ederken, biz geçtiğimiz yıl ikinci geminin de alımını gerçekleştirdik. O da Şubat’ın 20’si gibi Türk kara sularına girecek." diye konuştu.

Rum kesiminin tek yanlı doğal gaz arama faaliyetlerinin de hukuka aykırı olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Dönmez,  bölgede herhangi bir oldu bittiye rıza göstermeyeceklerini söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #trakya
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