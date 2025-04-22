Trilyon dolarlık görüşme! Şimşek New York’ta dev yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de New York temaslarını yatırımcı buluşmasıyla tamamladı. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Citi Group’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, başta portföy yatırımcıları olmak üzere birçok üst düzey katılımcı yer aldı.

Toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı finansal kuruluşun temsilcisi katıldı. Yatırımcılar, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve gelecek öngörüleri hakkında bilgi aldı.

New York programı kapsamında Bakan Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin kredi notu ve ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

CITI GROUP BAŞKANIYLA ÖZEL GÖRÜŞME

Bakan Şimşek ayrıca, Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile birebir görüşme yaptı. Görüşmede Türkiye’ye yönelik yatırım olanakları, finansal iş birlikleri ve küresel ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı.

Yatırımcı toplantısına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan’ın da yer aldığı temaslarda para politikaları, enflasyon hedefleri ve mali disiplinin sürdürülmesine yönelik mesajlar ön plandaydı.

New York’taki yoğun temaslarını tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD temaslarına Washington’da devam edecek.