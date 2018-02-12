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Trump, 1,5 trilyon dolarlık altyapı planını açıkladı

Trump yönetimi, ülkenin eskiyen altyapısını tamir etmek için 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım planını Kongre'ye sundu

Trump, 1,5 trilyon dolarlık altyapı planını açıkladı

 ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin eskiyen altyapısını tamir etmek için 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım planını Kongre'ye sundu.

Trump yönetimi, Beyaz Saray'da altyapı yatırımları için düzenlenen toplantının ardından Kongre'ye 53 sayfalık bir yasa teklifi gönderdi.

Uzun süredir beklenen önergeye göre, gelecek 10 yılda 200 milyar doları kamu harcamaları olmak üzere toplam 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yaratılması planlanıyor.

Ayrıca, özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresinin 10 yıldan 2 yıla düşürülmesi, vergiden muaf kredi kullanımı ve yerel yönetimlere yolları ücretlendirme yetkisi tanınmasını öngören yasa teklifi, 2019 mali yılı bütçesi çerçevesinde Kongre'ye sunuldu.

Beyaz Saray, 1,5 trilyon dolarlık yatırım yaratmak için kullanılacak 200 milyar dolarlık kamu finansmanının diğer alanlardaki harcamaların kesilmesiyle dengeleneceğini açıkladı.

Herhangi bir spesifik altyapı projesinin yer almadığı altyapı planının hayata geçirilmesi için Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd başkanı donald trump #ABD altyapı yatırımları
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