Trump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor! İşte güncel altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik hamlesi sonrası ticaret savaşı endişeleri tırmandı; güvenli liman altına talep patladı. Gümüş tarihi zirvesini test ederken, gram ve çeyrek altında ibre yukarı döndü.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinde kontrol sağlama girişimi, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Söz konusu adımın ABD ile Avrupa arasında olası bir ticaret savaşını tetikleyebileceği endişesi, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Piyasada oluşan bu tedirginlik atmosferinde altın fiyatları rekor seviyelere yakın bir seyir izlemeye başladı.

GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 680 dolar sınırında işlem görüyor. Değerli madenlerdeki hareketlilik sadece altınla sınırlı kalmadı. Gümüş, ons başına 94,7295 dolar ile kısa süreliğine tüm zamanların rekor seviyesine ulaştıktan sonra zirveden bir miktar geri çekildi.

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar ve altın borcu olanlar tarafından yakından izleniyor. 20 Ocak 2026 Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken altın fiyatları şu şekilde netleşti:

Gram altın satış fiyatı: 6.509,01 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.813,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.625,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.920,49 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.085,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 107.630,38 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.681,93 dolar

altın fiyatları