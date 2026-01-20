Trump piyasaları sarstı: Altın rekora koşuyor! İşte güncel altın fiyatları

İç ve dış piyasayı doğrudan etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler, yatırımcılar ve altın borcu olanlar tarafından yakından izleniyor. 20 Ocak 2026 Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt aramaya başladı.