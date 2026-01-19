Trump ve Grönland krizi piyasaları sarstı: İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları

TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLDÜ

Artan talep sonrası Gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara yükselerek tarihi zirvelerini yokladı. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki bu sert değişimler, vatandaşlar tarafından da yakından izleniyor.