Trump ve Grönland krizi piyasaları sarstı: İşte 19 Ocak güncel altın fiyatları

ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşları ve tırmanan jeopolitik gerilim piyasaları yangın yerine çevirdi. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların talebiyle altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti.

Küresel piyasalarda tansiyonun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları 19 Ocak 2026 haftasına rekor seviyelerle başladı. Yatırımcılar ve altın ticareti yapanlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren güncel rakamları takibe aldı.

Hafta sonunda ABD Başkanı Trump’ın 8 Avrupa ülkesine yönelik ilave gümrük vergileri açıklaması piyasalarda şok etkisi yarattı. Bu hamleye sert tepki veren Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin karşı adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Ekonomik belirsizliğe ek olarak, Grönland meselesi etrafında tırmanan jeopolitik tansiyon da piyasalardaki risk alma iştahını zayıflattı. Bu gelişmeler, haftanın ilk günlerinde yatırımcıların güvenli varlıklara yönelimini güçlendirdi.

TARİHİ ZİRVELER GÖRÜLDÜ

Artan talep sonrası Gram altın 6.511 TL’ye, ons altın ise 4.690 dolara yükselerek tarihi zirvelerini yokladı. İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru ve altın fiyatlarındaki bu sert değişimler, vatandaşlar tarafından da yakından izleniyor.

19 Ocak 2026 Pazartesi gününün ilk saatlerinde, piyasalardaki güncel altın satış fiyatları şu şekilde listelendi:

Gram altın: 6.484,01 TL

Çeyrek altın: 10.826,00 TL

Yarım altın: 21.651,00 TL

Tam altın: 42.484,89 TL

Cumhuriyet altını: 43.137,00 TL

Gremse altın: 106.538,02 TL

Ons altın: 4.660,57 Dolar

