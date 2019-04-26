ABD Başkanı Donald Trump'ın "Benzin fiyatları aşağı inecek. OPEC'i aradım ve petrol fiyatlarını aşağı indirmeniz gerekiyor dedim" açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.5 azaldı

ABD Başkanı Donald Trump'tan petrol fiyatlarına ilişkin açıklama geldi.



Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nı (OPEC) aradığını belirtti.



"ARADIM VE DEDİM"



Trump, "Benzin fiyatları aşağı inecek. OPEC'i aradım ve petrol fiyatlarını aşağı indirmeniz gerekiyor dedim" açıklamasını yaptı.



FİYATI DÜŞTÜ



Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 oranında azalarak 72,30 dolar seviyelerine geldi.



PETROL FİYATI NE DURUMDAYDI



Dün 75,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,78 dolardan alıcı buldu.



Dün, Polonya, Almanya ve Slovakya'nın, Rusya'dan boru hattıyla petrol alımını düşük kalite gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıklaması, fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıkardı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün küresel piyasadaki İran kaynaklı üretim açığını telafi etmek amacıyla üretimini artıracağı beklentisi ise fiyatlardaki yükselişi baskıladı.



ulusal.com.tr