Nehir ve akarsular Samur'la güvenle aşılıyor. Özgün tasarımı ile "Transformer" benzetmesi yapılan Türk savunma sanayinin yerli üretimi Samur, yakın zamanda başka ülkelere de ihraç edilecek.

Engel yok, sınır yok. Nehir ve akarsular güvenle aşılıyor. Kimi zaman nakliye aracı, kimi zaman köprü. Türk savunma sanayisinin yerli üretimi "Samur" Türk Silahlı Kuvveteri'nin yeni gözdesi olacak.



Samur Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü, TSK'nın taktik harekât ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişi sağlayan Samur, nakliye takımı ve köprü sistemi olarak planlandı.



Samur'un suda hafif, karada dayanıklı olması için özel malzemeler ve özel teknikler kullanıldı.



Samur, binlerce parçadan oluşan karmaşık bir sistem olmasına rağmen, arayüzü sayesinde kolayca kullanılabiliyor. Suda ise bir "Joystick" ile idare edilebiliyor ve 360 derece her yöne hareket ettiriliyor.



Millî imkanlarla tasarlanan "Samur"ların 12'sinin bir araya gelmesiyle yaklaşık 25 dakikada 150 metre uzunluğunda bir köprü oluşturuluyor ve araçların kıyılar arası geçişine olanak sağlanıyor.



Sınıfındaki en hızlı hücum köprülerinden biri olan Samur sisteminde, 5-6 dakika gibi kısa süre içerisinde araçlar ayrılıp kendi başlarına karşı kıyıya çıkabiliyor.



Başlangıçtan itibaren tümüyle Türk mühendisler tarafından TSK'nın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretilen Samur, silah ve yedek parça tedariki bakımından dışa bağımlılığı azaltıyor.



Tüm bu özellikleri ile Samur, transformer'a benzetiliyor. Gelecek hedef Samur'u başka ülklere de ihraaç etmek.



ulusal.com.tr

