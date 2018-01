Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, devlet desteklerinin yatırımcıların önünü açtığını söyledi.

Hacısalihoğlu, Ortahisar Belediyesi tarafından iş adamlarının katılımıyla bir restoranda düzenlenen "Yerel Buluşmalar" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, özellikle KOBİ'lere her türlü desteğin sağlandığını belirtti.



Geçmişte istihdam desteği almak için kampanyalar düzenlendiğini belirten Hacısalihoğlu, "Herkesi ayağa kaldırıyorduk, imza topluyorduk. Şu aşamada ise gerek istihdamda, gerek yatırımda yapılan destekler görülmemiş desteklerdir. Eskiden böyle destek göremiyorduk." dedi.



Hacısalihoğlu, artık şartların değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'lere dönük teknik iş yapılacak konular da dahil her türlü destek sağlanıyor. Düşünün, şu anda altyapıdan başlıyorsunuz arazi alacaksınız, organize sanayi bölgelerinde bedava arazi var. Yatırım yapacaksınız, vergiden düşülüyor. İstihdamda devlet '6 ay senden, 6 ay benden' ya da '9 ayı benden, kalanı senden' diyerek çeşitli destekler veriyor. Enerji alanında önemli destekler var. Devlet destekleri yatırımcılarımızın önünü açıyor."



Üretime dönük yatırımların artması konusunda TTSO'nun her zaman yatırımcının yanında olduğuna işaret eden Hacısalihoğlu, "Bundan sonra da elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. TR 61 Yeşil Endüstri Bölgesi Projesi bu anlamda bölgemizin ve ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü yatırımdır." diye konuştu.



Toplantıya Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile iş adamları katıldı.