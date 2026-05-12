Tuborg Türkiye'de İsrail bağlantısının görünürlüğünü azaltmaya mı çalışıyor?

Türk Tuborg hakkında anlatılanlarla gerçekler arasında ciddi bir fark bulunuyor. Görünen ile gerçekte olan arasındaki bu ayrım, kamuoyunun önüne belki de ilk kez bu kadar açık şekilde çıkıyor.

Simge Sarıyar
Türk Tuborg’un hisselerinin %94,99’u uzun süre İsrail merkezli International Beer Breweries şirketinin kontrolündeydi. Bu yapı da İsrail’in en güçlü ekonomik oluşumlarından biri olan CBC Grubu’na dayanıyordu. Ancak kamuoyunda boykot çağrıları yükselip tüketici tavrı netleşince, dikkat çekici bir hamle yapıldı: Hisseler hızla Hollanda merkezli INTERNATIONAL FOOD AND BEVERAGE B.V. isimli bir şirkete devredildi.

Peki bu gerçekten bir değişim mi, yoksa yalnızca bir vitrin düzenlemesi mi?

CafeSiyaset.com'a göre, perde arkasına bakıldığında aslında hiçbir şeyin değişmediği görülüyor. Sermaye yapısı, kontrol mekanizması ve karar vericiler aynı kalmış durumda. Değişen yalnızca görünen yüz.

Daha dikkat çekici olan ise yönetim kadrosu. Şirketin üst düzey yöneticileri Aran Ernest Oelsner ve Joav Asher Nachshon… Bu isimler, hisse devrinden önce de görevdeydi, sonrasında da görevlerine devam ediyor. Yani “yeni şirket” söylemine rağmen yönetim anlayışında en ufak bir değişiklik söz konusu değil.

Bu noktada başka bir detay öne çıkıyor. Resmi kayıtlara göre söz konusu yöneticiler 2024 yılında İsrail vatandaşı olarak görünürken, Eylül 2025 itibarıyla Alman vatandaşı olarak kayda geçiyor. Aynı isimler, farklı uyruklar…

Bu durum ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor: Bu bir tesadüf mü, yoksa bilinçli bir kimlik değişimi mi?

Ortaya çıkan tablo, şirketin İsrail bağlantısının görünürlüğünü azaltmaya yönelik bir çabayı düşündürüyor. Hollanda merkezli bir yapı ve Alman vatandaşı yöneticiler ilk bakışta daha “nötr” bir izlenim yaratıyor. Ancak derinlemesine incelendiğinde, zincirin ucu yine aynı noktaya uzanıyor.

Bunu “tesadüfler zinciri” olarak değerlendirmek gerçekçi olmaz. Bu durum, kamuoyu tepkisini azaltmaya ve tüketici algısını yönlendirmeye yönelik bir strateji olarak okunabilir. Başka bir ifadeyle, etiket değişse de içerik aynı kalmaktadır.

Ancak göz ardı edilen önemli bir gerçek var: Türkiye’de tüketici bilinci artık çok daha yüksek. İnsanlar yalnızca ürünün adına değil, arkasındaki yapıya da dikkat ediyor. Kimin kazandığını, ekonomik akışın nereye yöneldiğini sorguluyor.

Bugün mesele yalnızca bir içecek markası değildir. Asıl mesele, tüketiciye karşı şeffaflık ve ekonomik ilişkilerin açıklığıdır.

Dünyanın birçok yerinde İsrail’e yönelik tepkiler artarken, boykot çağrıları da geniş bir alana yayılmış durumda. Türkiye’de de bu sürecin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Sonuç olarak; şirket isimleri değiştirilebilir, merkezler taşınabilir, uyruklar yeniden düzenlenebilir. Ancak gerçekler değişmez. Tartışma da tam olarak bu noktada yoğunlaşmaktadır.

