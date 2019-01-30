TÜDEF Genel Başkanı Koçal, sahte banka internet siteleri nedeniyle ortaya çıkan mağduriyetlere dikkati çekerek, "Tüketici dolandırıldığını fark ettiğinde bankasını arayarak bloke koydurmalı, daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır." dedi.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte reklamlar bulunduğunu söyledi.

Tüketicilerden herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, bu paylaşımlara itibar etmemelerini ve gerekli dikkati göstermelerini isteyen Koçal, "Tüketiciler bilmelidir ki bankalar hiçbir şekilde, sosyal medya üzerinden ya da SMS ile sizden bir bilgi talep etmez. Ayrıca sizin işlem yapmak üzere bir talebiniz var ise direkt sistemde kayıtlı telefonlarınızla size ulaşır. Hiçbir banka tüketiciye belli isimler adı altında para iadesi için ya da ucuz kredi için sosyal medyada duyuru yayınlamaz." diye konuştu.

Bankaların bu tür duyuruları kendi internet sitelerinde yayınladıklarını aktaran Koçal, tüketicilerden sosyal medya ya da SMS'le gelen linkleri tıklamadan önce bankalarından bilginin doğruluğunu teyit etmelerini istedi.



"SMS ve e-maillerine gelen linkleri tıklamadan silsinler"

Koçal, "Müşteriler SMS'le ya da e-mail adreslerine gelen linkleri tıklamadan silsinler. Uyarılara rağmen ola ki bu tür işlem yaparlar ise anında bankayı arayarak bilgilendirsinler. Size bir telefon gelerek bazı bilgiler isteniyor ise telefonu kapatın, bankanızı arayıp doğruluğundan emin olun." dedi.

Tüketicilerin kimlik fotokopileri kullanılarak sim kart kopyalama işlemi de yapılabildiği uyarısında bulunan Koçal, bu yöntemle bankadan gelen şifrelerin de dolandırıcıların eline geçtiğini söyledi. Koçal, "Vatandaşlarımız kimlik fotokopileri vermeleri gereken yere mutlaka fotokopinin resminin üzerine gelecek şekilde kendi yazıları ile ne için verildi ise o yazılmalı, özellikle hat ve cihaz alırken çok dikkat edilmeli, art niyetli kişiler tarafından bu fotokopiler kullanılabilmektedir." ifadesini kullandı.

Koçal, tüketicinin bu yolla dolandırıldığını fark ettiğinde bankasını arayarak şüpheli işlem kapsamında bloke koydurması gerektiğine işaret ederek, "Daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulunarak tüketici mahkemesinde dava açılmalıdır ama esas olan tüketici kendi güvenliğini kendi oluşturmalı, bu tür linklere itibar etmemeli." diye konuştu.

