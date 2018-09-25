2017 yılında dış ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektörü yaptı. İstatistik Kurumu, dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı %40, ithalattaki payı ise %34,1 düzeyinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılına ait girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.Buna göre, toplam ihracatın %22,2'sini, 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ihracattaki payı ise %43,8 oldu.İhracatın %56,6’sı, ithalatın ise %52,1’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.Sanayi sektöründeki girişimler ihracatının %53,1’ini Avrupa Birliği ülkelerine , %16,5’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yaptı.Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ise ihracattaki payı %40, ithalattaki payı %34,1 düzeyinde gerçekleşti.Bu girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla %37,1 pay ile Avrupa Birliği, %30,9 ile Asya ve %11,2 ile Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI