TÜİK 2025 verilerini açıkladı! Dış ticaret açığı 92 milyar doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan genel ticaret sistemi verilerine göre, 2025 yılı dış ticaret istatistikleri belli oldu.

Aralık ayında dış ticaret trafiğinde hareketlilik gözlenirken, ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 oranında artış göstererek 26 milyar 373 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 10,7’lik artışla 35 milyar 674 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ARALIKTA MAKAS AÇILDI

İhracat ve ithalat kalemlerindeki bu artış, dış ticaret açığına da yansıdı. Aralık ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6 oranında yükseldi. Geçen yıl 8 milyar 811 milyon dolar olan aylık açık, bu yıl 9 milyar 301 milyon dolara çıktı.

Ancak bu tablo içinde ihracatın ithalatı karşılama oranında sınırlı bir iyileşme görüldü. 2024 Aralık ayında yüzde 72,7 olan karşılama oranı, 2025 Aralık ayında yüzde 73,9 seviyesine yükseldi.

AÇIK 92 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan yıllık verilerde ise dış ticaret açığındaki büyüme daha belirgin hale geldi. Yıl genelinde ihracat yüzde 4,4 artarak 273 milyar 361 milyon doları bulurken, ithalat yüzde 6,2 artışla 365 milyar 370 milyon dolar oldu.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 11,9 oranında artış gösterdi. 2024 yılında 82 milyar 232 milyon dolar seviyesinde olan yıllık açık, 2025 sonunda 92 milyar 9 milyon dolara yükseldi. Yıllık bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 2024’teki yüzde 76,1 seviyesinden yüzde 74,8’e geriledi.

Ekonominin genel seyrini etkileyen enerji ve altın kalemleri dışarıda tutulduğunda ise tablo farklılaştı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Aralık ayında yüzde 14,6 artışla 24 milyar 876 milyon dolara, ithalat ise yüzde 17,9 artışla 27 milyar 614 milyon dolara ulaştı. Bu iki kalemin hariç tutulduğu dış ticaret açığı Aralık ayında 2 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi yüzde 16,3 artarak 52 milyar 490 milyon doları bulurken, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,1 olarak hesaplandı.

Toplam ihracatın yüzde 93,2’sini imalat sanayi oluşturdu. Bu sektörü yüzde 4,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 1,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı takip etti.

Yıllık bazda bakıldığında ise üretim gücünün ihracata yansıması daha net görüldü. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayinin payı yüzde 94,3 olarak kayıtlara geçerken, tarım grubu yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise yüzde 1,6 pay aldı.

İTHALATTA ARA MALLARININ HAKİMİYETİ

İthalat kalemleri geniş ekonomik gruplara göre analiz edildiğinde, üretimin temel girdisi olan ara mallarının ağırlığı istatistiklere yansıdı. Aralık 2025’te ithalatın yüzde 65,4’ünü ara malları oluştururken, sermaye mallarının payı yüzde 18,0, tüketim mallarının payı ise yüzde 16,2 oldu.

Yılın tamamını kapsayan Ocak-Aralık döneminde ise ara mallarının oranı yüzde 68,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde sermaye mallarının payı yüzde 15,0, tüketim mallarının payı da yüzde 16,2 olarak belirlendi.

ZİRVE YİNE ALMANYA'NIN

Aralık ayında Türkiye’nin ihracat rotasında ilk sıra yine değişmedi. Almanya, 1 milyar 760 milyon dolarlık ihracatla listenin başında yer aldı. Almanya’yı 1 milyar 583 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 564 milyon dolarla ABD izledi. Listenin devamında 1 milyar 336 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 259 milyon dolarla Fransa yer buldu. Sadece bu 5 ülkeye yapılan ihracat, aralık ayındaki toplam ihracatın yüzde 28,4’ünü oluşturdu.

2025 yılının genel tablosunda da liderlik koltuğu Almanya’nın oldu. Ocak-Aralık döneminde Almanya’ya 22 milyar 167 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 773 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 16 milyar 328 milyon dolar ile ABD takip etti. Yıllık sıralamada İtalya 13 milyar 232 milyon dolarla dördüncü, Irak ise 12 milyar 380 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,6 olarak hesaplandı.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Aralık ayında ithalatın zirvesine Çin yerleşti. Bu ülkeden yapılan ithalat 4 milyar 649 milyon dolar olarak kaydedildi. Çin’i sırasıyla 3 milyar 738 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 3 milyar 22 milyon dolarla Almanya takip etti. Listenin devamında 2 milyar 21 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 617 milyon dolarla İtalya yer aldı. Sadece bu 5 ülkeden yapılan ithalat, Aralık ayındaki toplam ithalatın yüzde 42,2’sini oluşturdu.

2025 yılının tamamını kapsayan Ocak-Aralık döneminde de tablo benzer şekilde şekillendi. Yıllık bazda Çin’den yapılan ithalat 49 milyar 576 milyon doları buldu. İkinci sıradaki Rusya Federasyonu’ndan 42 milyar 373 milyon dolar, Almanya’dan 30 milyar 110 milyon dolar, ABD’den 18 milyar 80 milyon dolar ve İsviçre’den 15 milyar 738 milyon dolarlık ürün alındı. Yıl genelinde ilk 5 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 42,7 oldu.

İmalat sanayi ürünlerinin teknoloji yoğunluğuna göre dağılımı incelendiğinde, ihracat ve ithalat arasındaki fark göze çarptı. Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 olurken, bu oranın içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise (Ocak-Aralık) yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı yüzde 3,8’de kaldı. İthalat tarafında ise yüksek teknoloji ürünlerinin ağırlığı daha fazla hissedildi. Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2 iken, yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 14,6 oldu. Ocak-Aralık döneminde ise bu oran yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye bakıldığında, 2025 Aralık ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 5,2, ithalat ise yüzde 1,8 oranında artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise, Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5, ithalat ise yüzde 7,0 arttı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE AÇIK BÜYÜDÜ

Özel ticaret sistemi kapsamında hesaplanan verilere göre, 2025 yılı Aralık ayında ihracat yüzde 14,1 artışla 24 milyar 172 milyon dolar, ithalat yüzde 11,0 artışla 33 milyar 763 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 4,0 artarak 9 milyar 591 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın aynı ayına göre artarak yüzde 71,6’ya çıktı.

Yıllık bazda (Ocak-Aralık) özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,8 artarak 248 milyar 768 milyon dolara ulaşırken, ithalat yüzde 7,0 artışla 344 milyar 45 milyon dolar oldu. Yıl genelinde dış ticaret açığı yüzde 13,5 oranında büyüyerek 95 milyar 277 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yıllık bazda yüzde 72,3’e geriledi.